‘अशोक गहलोत को गिराने में गोविंद सिंह डोटासरा पीछे नहीं, राजस्थान कांग्रेस में चल रही जलेबी रेस’: मदन राठौड़

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर निशाना साधते हुए दावा किया कि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर होड़ मची हुई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में इस समय "जलेबी रेस" चल रही है, जहां हर नेता आगे निकलकर कुर्सी हासिल करने की कोशिश में लगा है।