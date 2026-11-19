पत्रकारिता का 20 वर्ष से अधिक अनुभव है। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका में न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्ष 2003 में महानगर टाइम्स से अपने करियर की शुरुआत की, इसके बाद महका भारत में काम किया। वर्ष 2005 से निरंतर राजस्थान पत्रिका से जुड़े हुए हैं। इस दौरान पाली और उदयपुर संस्करणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा समाचारों की गुणवत्ता बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया। वर्तमान में राजस्थान पत्रिका के News Today और Evening Digest में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरीज को कवर कर रहे हैं। जुलाई 2025 में एक बड़े फर्जी खेल पुरस्कार घोटाले का पर्दाफाश किया। खबर के बाद उत्तराखंड (देहरादून) और उत्तर प्रदेश (लखनऊ) में मामला दर्ज हुआ। इस खुलासे से हजारों आम लोगों को ठगी से बचाया गया। साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जनहित के मुद्दों पर सशक्त आवाज बन रहे हैं तथा समाज को जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।