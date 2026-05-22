AI के युग में राजस्थान का बड़ा कदम, गूगल साथ: युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे

वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के शासन सचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर ने कहा कि गूगल इंडिया के साथ हमारा यह सहयोग युवाओं और स्टार्टअप्स को विश्व स्तरीय तकनीकी प्लेटफॉर्म से लैस करने की राजस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि नए टूल्स बनाने के अलावा हमें बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी और जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एआई एकीकरण के माध्यम से अपने मौजूदा नागरिक-केंद्रित एप्लिकेशंस को ऑप्टिमाइज करने पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने डेवलपर इकोसिस्टम को बदलकर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारा राज्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और अगली पीढ़ी की तकनीकों का निर्माता बने।