JJM Scam Rajasthan: पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी अवैध! बेटे ने हाईकोर्ट में पेश याचिका में बताया कारण

राजस्थान में हुए जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने गत 7 मई की सुबह महेश जोशी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें कुछ दिन पुलिस अभिरक्षा में रखते हुए बाद में न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल भेज दिया था। ईडी ने इससे पूर्व उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। करीब छह महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।

यह मामला साल 2021 में जल जीवन मिशन के तहत श्री श्याम ट्यूबवैल व श्री गणपति ट्यूबवैल के संचालकों की ओर से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर करोड़ों रुपए के टेंडर लेने का है। घोटाला सामने आने पर एसीबी ने मामले की जांच आरंभ की और बाद ईडी में भी मामला दर्ज कर जांच लंबित है।