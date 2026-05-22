जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन, नंदपुरी में आलीशान मकान और दुकानों सहित 134 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

जयपुर के नंदपुरी क्षेत्र में जेडीए की कार्रवाई। फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को जोन-4 में सड़क सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। नंदपुरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकानों पर जेडीए का बुलडोजर गरजा। जेडीए की टीम ने 100 से अधिक अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए की टीम सुबह करीब 7 बजे नंदपुरी क्षेत्र में पहुंची। जहां पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया।
इस दौरान कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि, पुलिस और जेडीए अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है और जेडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान लोग अपने मकान और दुकानों से सामान निकलते भी नजर आए।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा है। लोगों के विरोध जैसी स्थिति पर कंट्रोल के लिए कई थानों के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात रहे। वहीं, जयपुर कमिश्नरेट से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौके पर बुलाया गया। इस दौरान डीवाईएसपी इस्माइल खान, अनूप सिंह, महेंद्र गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे।
जोन-4 में सड़क सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए जेडीए की टीम करीब 6 घंटे तक लगी रही।
सुबह 7 बजे शुरू हुई जेडीए की कार्रवाई करीब 2 बजे तक चली। इस दौरान 6 से ज्यादा बुलडोजर की मदद से 134 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। टीम ने आलीशान मकानों के साथ-साथ पक्की दुकानों और अस्थाई अतिक्रमणों को हटाया।
डीआईजी आनंद शर्मा ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत नंदपुरी कॉलोनी मालवीय नगर से जगतपुरा तक 80 फीट रोड बनाई जानी है। वर्तमान में यहां सड़क करीब 40 फीट चौड़ी है, क्योंकि 80 फीट रोड की सड़क सीमा में अतिक्रमण कर रखा है। 134 अतिक्रमणकारियों को महीनेभर पहले ही नोटिस जारी किया गया था। लेकिन, अतिक्रमण नहीं हटाए। ऐसे में अब सड़क सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है।
नंदपुरी, मॉडल टाउन, विवेक विहार, अशोक विहार सहित कई कॉलोनियों में बुलडोजर से स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाकर सड़क को 80 फीट तक चौड़ा किया जाएगा। साथ ही अतिक्रमियों को चेतावनी दी कि अवैध रूप से किए जाने वाले अतिक्रमण पर आगे भी सख्त कारवाई होगी।
जयपुर नगर निगम की सतर्कता शाखा ने गुरुवार को अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान छह कैंटर सामान जब्त किया। शाखा के उपायुक्त अजय शर्मा ने बताया कि बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, किशनपोल बाजार, अजमेरी गेट, इन्दिरा बाजार, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, सांगानेरी गेट, संजय बाजार, घाटगेट और गोविन्द मार्ग पर कार्रवाई की।
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