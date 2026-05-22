जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन, नंदपुरी में आलीशान मकान और दुकानों सहित 134 अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने शुक्रवार को जोन-4 में सड़क सीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की। नंदपुरी क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों के दुकान और मकानों पर जेडीए का बुलडोजर गरजा। जेडीए की टीम ने 100 से अधिक अतिक्रमणों को ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक पुलिस आनंद शर्मा के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई। जेडीए की टीम सुबह करीब 7 बजे नंदपुरी क्षेत्र में पहुंची। जहां पर बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाना शुरू किया।