Jaipur Development: जयपुर में बनेंगे 20 ‘फ्री लेफ्ट’, चौराहों-तिराहों पर काम करेगा JDA, 31 मई तक तैयार करना होगा प्लान

इस बार की ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में 20 जंक्शन को फ्री लेफ्ट बनाए जाने का एजेंडा यातायात पुलिस ने जेडीए को सौंपा है। इसमें दक्षिण क्षेत्र के 11, पश्चिम क्षेत्र के सात और उत्तर क्षेत्र के दो प्रमुख जंक्शन शामिल हैं। 31 मई तक जेडीए विस्तृत प्लान तैयार करेगा। गांधी पथ, धावास, आम्रपाली, वैशाली और सिरसी रोड पुलियाओं को चारों ओर से फ्री लेफ्ट बनाने का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। हालांकि, इन पुलियाओं के आसपास पर्याप्त जगह और यातायात दबाव को देखते हुए फ्री लेफ्ट विकसित करने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश भी करनी होगी।