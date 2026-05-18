SI भर्ती रद्द होने से डबल झटका… 59 चयनितों का वर्दी का सपना टूटा, तो बाकी नौकरियां भी हाथ से फिसल गईं

अब एसआइ भर्ती रद्द होने के बाद ये अभ्यर्थी खुद को दोहरी सजा का शिकार बता रहे हैं। इन अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि जिन पदों पर उनका अंतिम चयन हो चुका था और नियुक्ति आदेश जारी हो चुके थे, वहां उन्हें एक बार पुनः नियुक्ति का अवसर दिया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि कई लोगों ने एसआइ पद को बेहतर मानते हुए दूसरी नौकरी जॉइन नहीं की, जबकि कुछ अभ्यर्थी उच्च पदों पर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस विभाग की शर्तें उनके सामने बाधा बन गईं।