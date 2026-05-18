डिजिटल युग में जयपुर के बच्चों का अनोखा कदम: 62 जैन मंदिरों में ली 10 दिन तक मोबाइल न चलाने की शपथ, वजह जीत लेगी दिल

प्रचार-प्रसार प्रभारी पदम जैन के अनुसार, शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर भारी उत्साह है। यह आयोजन मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पर किया जा रहा है। शांतिनगर (सांगानेर) और राधाविहार, सेक्टर-3 (मालवीय नगर) और नया बाजार (चौमूं), पद्मावती कॉलोनी और खंडाका जैन मंदिर, महल योजना (जगतपुरा) और शांतिनाथ मंदिर (धाबास)। इसके अतिरिक्त, दुर्गापुरा में आर्यिका अर्हम् श्री के पावन सान्निध्य में भी शिविर का सफल आयोजन किया जा रहा है, जहां बच्चे बड़ी संख्या में संस्कार और संस्कृति का पाठ सीख रहे हैं।