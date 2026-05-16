IAS Saumya Jha: मिलिए राजस्थान की इस महिला अफसर से, जिन्होंने MBBS के बाद पहले ही प्रयास में UPSC क्रैक किया

इस समस्या से निपटने के लिए सितंबर 2024 में सौम्या झा ने ‘Padhai with AI’ नाम से एक अनूठी पहल शुरू की। इसके तहत स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लर्निंग टूल्स पेश किए गए। पढ़ाई को इतना दिलचस्प और मजेदार बनाया गया कि बच्चों की स्कूल में हाजिरी बढ़ने लगी। शिक्षकों के प्रशासनिक कार्यों के बोझ को कम कर तकनीक के जरिए बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाने लगी। शिक्षा में इस बड़े बदलाव के अलावा, उन्होंने टोंक जिले में अवैध रूप से चल रहे बड़ी संख्या में बूचड़खानों को भी बंद करवाया था, जिसे स्थानीय जनता ने काफी सराहा।