IAS Transfer: समरावता कांड से चर्चा में आईं IAS सौम्या झा अब दौसा की नई कलक्टर, अक्षय गोदारा को करौली की कमान

अक्षय गोदारा पाली ज‍िले के भाखरीवाला गांव के रहने वाले हैं। वे पहले ही प्रयास में यूपीएससी में 603वीं रैंक हासिल कर आईपीएस बने। इसके बाद दूसरे प्रयास में 2017 में 40वीं रैंक लाकर आईएएस बने और उन्हें राजस्‍थान कैडर मिला। अक्षय गोदारा ने भरतपुर में अस‍िस्‍टेंट कलक्‍टर के रूप में प्रशासन‍िक सेवा की शुरुआत की। फिर 2019 में स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय, नई दिल्ली में सहायक सच‍िव रहे। इसके बाद अजमेर, मावली और झाड़ोल में एसडीएम रहे। वे अजमेर व‍िकास प्राधिकरण के आयुक्‍त भी रहे। इसके बाद कलक्टर के रूप में पहली पोस्टिंग बूंदी में मिली थी। अब उन्हें करौली जिले की कमान सौंपी गई है।