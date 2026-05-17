राजस्थान के सरकारी शिक्षकों का अब होगा ‘प्रमोशन’, लंबे इंतज़ार के बाद मिलेगी खुशखबरी 

इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान के तमाम शिक्षक संगठनों ने खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही विभाग को कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल-प्रथम के संभाग सचिव देवेश अवस्थी ने कहा है कि वरिष्ठता सूची पर आने वाली आपत्तियों का पूरी तरह निष्पक्ष और त्वरित निस्तारण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्लर्क और अधिकारियों की लापरवाही से वरिष्ठ शिक्षकों का नाम नीचे चला जाता है और जूनियर शिक्षक प्रमोट हो जाते हैं। इस बार ऐसी किसी भी मानवीय भूल को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ताकि किसी भी योग्य शिक्षक के साथ अन्याय न हो।