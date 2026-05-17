17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों का अब होगा ‘प्रमोशन’, लंबे इंतज़ार के बाद मिलेगी खुशखबरी 

राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, शिक्षा विभाग ने जारी किया थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड प्रमोशन (DPC) की वरिष्ठता सूची का पूरा कैलेंडर। जानिए कब आएगी फाइनल लिस्ट।

3 min read
Google source verification

दौसा

image

Nakul Devarshi

May 17, 2026

Rajasthan Third Grade Teachers Promotion DPC Seniority List Calendar Issued

Rajasthan Third Grade Teachers Promotion DPC Seniority List Calendar Issued

राजस्थान के शिक्षा विभाग में करियर ग्रोथ और पदोन्नति की राह देख रहे हजारों तृतीय श्रेणी शिक्षकों (Third Grade Teachers) के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लंबे समय से चल रहे वरिष्ठता विवाद, विभिन्न अदालती मुकदमों और प्रशासनिक देरी के कारण जो डीपीसी प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी हुई थी, उसे अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने हरी झंडी दे दी है।

विभाग अब 1 अप्रैल 2022 की स्थिति को आधार मानकर नई वरिष्ठता सूची तैयार करने जा रहा है। शिक्षा विभाग के इस बड़े कदम से न केवल शिक्षकों का वित्तीय और सामाजिक स्तर सुधरेगा, बल्कि प्रदेश के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सेकंड ग्रेड शिक्षकों के खाली पड़े हजारों पदों को भी भरा जा सकेगा।

तय समय सीमा में होगा काम !

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध (Time-Bound) बनाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए हैं।

अस्थाई से स्थाई का सफर: पहले चरण में जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अस्थाई वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

आपत्तियों का निस्तारण: इस सूची पर शिक्षकों की कमियों, गलतियों और दावों को लेकर ऑनलाइन व ऑफलाइन आपत्तियां मांगी जाएंगी। उनके त्वरित निस्तारण के बाद ही मंडल स्तर पर फाइनल कंबाइंड (मिश्रित) लिस्ट तैयार होगी।

नोट कर लें ये जरूरी तारीखें (DPC 2026 Full Calendar)

शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आधिकारिक कैलेंडर के मुताबिक, पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित टाइम-टेबल के अनुसार पूरा किया जाना अनिवार्य है:

प्रक्रिया का विवरणअंतिम तिथि

'पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे ज्यादा जरूरी'

इस बड़े फैसले के बाद राजस्थान के तमाम शिक्षक संगठनों ने खुशी जाहिर की है, लेकिन साथ ही विभाग को कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल-प्रथम के संभाग सचिव देवेश अवस्थी ने कहा है कि वरिष्ठता सूची पर आने वाली आपत्तियों का पूरी तरह निष्पक्ष और त्वरित निस्तारण होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार क्लर्क और अधिकारियों की लापरवाही से वरिष्ठ शिक्षकों का नाम नीचे चला जाता है और जूनियर शिक्षक प्रमोट हो जाते हैं। इस बार ऐसी किसी भी मानवीय भूल को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए ताकि किसी भी योग्य शिक्षक के साथ अन्याय न हो।

सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन, फिर भी सरकार ने दिखाई संवेदनशीलता

विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों का कहना है कि हालांकि वरिष्ठता और डीपीसी से जुड़ा मुख्य मामला अभी भी देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में विचाराधीन है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का ठोस साहस दिखाया है। अगर विभाग बिना किसी नए कानूनी विवाद के 25 जून 2026 तक इस फाइनल सूची को जारी करने में सफल रहता है, तो आगामी नए शैक्षणिक सत्र (New Session) की शुरुआत में हजारों शिक्षकों को उनके नए पदों और नए स्कूलों में पोस्टिंग मिल जाएगी।

सुधरेगी स्कूलों की प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था

चार साल के इस सूखे के खत्म होने से न केवल शिक्षकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों की समस्या भी काफी हद तक दूर होगी। पदोन्नत होकर जब ये थर्ड ग्रेड शिक्षक सेकंड ग्रेड के पदों पर जाएंगे, तो ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के सीनियर स्कूलों को नए विषय-विशेषज्ञ शिक्षक (Subject Experts) मिल सकेंगे।

ये भी पढ़ें

NEET Paper Leak : अब राजस्थान के BJP MLA के भतीजे का चयन चर्चा में, क्या है कोई ‘बिवाल ब्रदर्स’ कनेक्शन?
जयपुर
NEET Paper Leak Rajasthan Congress raising BJP MLA Mahendra Pal Meena Nephew Medical College Selection

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 May 2026 08:41 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के सरकारी शिक्षकों का अब होगा ‘प्रमोशन’, लंबे इंतज़ार के बाद मिलेगी खुशखबरी 

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पिता IPS, मां डॉक्टर: बेटी ने MBBS के बाद पहले ही चांस में निकाली 58वीं रैंक, जानें राजस्थान की इस IAS का सफर

Saumya Jha IAS
दौसा

 राजस्थान पुलिस का 'सिंघम' अवतार! बुज़ुर्ग महिला से 'दरिंदगी' के हैवान चढ़े हत्थे, जानें क्या किया हाल? 

Dausa Old Woman Leg Chains Cut Accused Paraded In Market By Police
दौसा

राजस्थान में NH-21 पर यहां बनेगा नया फ्लाईओवर, डिमार्केशन का काम शुरू होते ही भड़के व्यापारी

sikandra chauraha Flyover
दौसा

65 साल के 'साथ' का भावुक अंत, पति के निधन के बाद पत्नी ने भी तोड़ा दम 

Elderly Couple Dies Within 12 Hours in Dausa
दौसा

NEET Paper Leak : 'अरेस्ट' मांगीलाल बिवाल की बेटी दौसा मेडिकल कॉलेज से 'गायब', CBI की बढ़ी हलचल!

NEET Paper Leak Accused Mangilal Biwal Daughter Missing
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.