Rajasthan Infra: हाईवे पर यहां 36.96 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर, व्यापारी भड़के; बाजार बंद की चेतावनी

व्यापारियों का आरोप है कि उनकी सहमति और सुझाव लिए बिना योजना लागू की जा रही है। उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य वर्तमान स्वरूप में शुरू किया गया तो वे अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। व्यापारियों ने यह भी याद दिलाया कि कुछ माह पहले दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर एलिवेटेड पुल की मांग रखी थी। उस दौरान मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया था, लेकिन अब वीयूपी फ्लाईओवर का टेंडर जारी होने से व्यापारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।