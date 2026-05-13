राजस्थान में दिनदहाड़े वारदात: वृद्धा के पैरों से जबरन ग्राइंडर मशीन से काटे चांदी के कड़े, पैरों में छाले पड़े

जानकारी के अनुसार मनभरी देवी योगी, पत्नी कल्याण सहाय योगी, घर के बाहर सो रही थीं। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाश महिला को उठाकर पास के कमरे में ले गए और उनका मुंह दबाकर पैरों से कड़े काटने लगे। बदमाश एक पैर का कड़ा काटने में सफल हो गए, लेकिन दूसरे पैर का कड़ा काटते समय महिला की बहू मौके पर पहुंच गई। बहू को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए।