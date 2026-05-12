Dausa News: स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश ​को लेकर शिक्षक खोलेंगे मोर्चा, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

इसके साथ ही समर्पित अवकाश के नगद भुगतान को बंद करने, कम नामांकन वाले विद्यालयों के मर्जर और आरजीएचएस योजना में स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती का भी विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई मांगें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, लेकिन सरकार की ओर से समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। संगठन ने सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है।