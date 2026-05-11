Railway Underpass: राजस्थान के जिले में 31 अंडरपास स्वीकृत, 9 RUB बनकर तैयार; जाम से मिलेगी बड़ी राहत

दौसा। दौसा लोकसभा क्षेत्र में रेलवे फाटकों पर लगने वाले लंबे जाम की समस्या से जल्द ही राहत मिलने वाली है। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से रेलवे की ओर 31 नए रेलवे अंडरपास (आरयूबी) स्वीकृत किए हैं। इन अंडरपासों के निर्माण से दौसा शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव कम होगा। साथ ही रेलवे फाटकों पर रोजाना लगने वाले जाम से भी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।