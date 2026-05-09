Dausa: जयपुर रेफर करने के बाद रास्ते में प्रसूता की मौत, गुस्साए परिजनों का दौसा जिला अस्पताल में हंगामा

दौसा। जिला अस्पताल से रेफर की गई एक प्रसूता की जयपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो जाने के बाद शनिवार को परिजनों ने अस्पताल परिसर के बाहर शव रखकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता की हालत गंभीर होने के बावजूद डॉक्टर उसे समय पर रेफर करने के लिए राजी नहीं हुए और जब हालत बेहद बिगड़ गई, तब जाकर खानापूर्ति के लिए रेफर किया गया, जिसके कारण रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया।