राजस्थान से बड़ी खबर, 14 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत, अचानक जमीन पर गिर पड़ा,पानी पीने के लिए उठा था

महवा जिला अस्पताल की डॉक्टर माधुरी शर्मा ने बताया कि बच्चे को अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। प्रारंभिक तौर पर मामला सडन कार्डियक डेथ यानी अचानक हृदय गति रुकने का प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर के अनुसार इस तरह के मामलों में पोस्टमॉर्टम से मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकती थी, लेकिन परिजन बिना पोस्टमॉर्टम कराए ही शव को घर ले गए। ऐसे मामलों में कई बार मरीज को संभलने का मौका तक नहीं मिलता और मौके पर ही उसकी जान चली जाती है। ग्रामीणों के अनुसार कार्तिक पूरी तरह स्वस्थ नजर आता था। उसे पहले कभी किसी गंभीर बीमारी की शिकायत भी नहीं थी। ऐसे में अचानक हुई मौत ने परिवार के साथ पूरे गांव को भी सदमे में डाल दिया।