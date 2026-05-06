राजस्थान में छिपकर रह रहा था पंजाब फायरिंग का आरोपी, ऐसे पुलिस के हत्थे चढ़ा कुख्यात गैंगस्टर जीशान अख्तर का गुर्गा

Punjab Firing and Extortion Case: दौसा। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पंजाब के नकोदर में हुई फायरिंग और रंगदारी मामले में फरार चल रहे शातिर बदमाश चन्द्रप्रकाश शर्मा उर्फ चंदू को दौसा के बांदीकुई से दबोच लिया है। एडीजी (एजीटीएफ) दिनेश एम.एन. ने बताया कि आरोपी करीब एक महीने से राजस्थान के विभिन्न जिलों में पहचान बदलकर छिप रहा था। आरोपी को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है।