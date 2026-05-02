राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर, बिजली बंद तो तुरंत पहुंचेगी टीम!

सहायक अभियंता छोटेलाल सैनी ने बताया कि बडियाल रोड पर 315 केवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित था। जिस पर अधिक लोड होने से सप्लाई बाधित हो रही थी। इस ट्रांसफार्मर से बड़ियाल रोड मार्केट, स्कूल मोहल्ला सहित कई क्षेत्र जुड़े हुए थे। ऐसे में लोड कम करने के लिए 160 केवीए का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाकर सप्लाई शुरू कर दी गई है। जिससे लोगों को राहत मिलेगी। सिटी प्रथम फीडर को भी दो भागों में विभक्त किया जा रहा है। जिससे काफी हद तक सुधार हो सकेगा। अंडर ग्राउंड केबल भी बिछाई जा रही है।