दौसा रेलवे स्टेशन पर एक और एंट्री-एग्जिट गेट की मिलेगी सुविधा! बांदीकुई के 2 प्लेटफॉर्म पर बढ़ेगी शेल्टर की लंबाई

दौसा। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दौसा रेलवे स्टेशन पर जल्द ही दूसरे गेट की सुविधा मिल सकती है, जिससे प्रवेश और निकास की समस्या काफी हद तक कम होगी। इसके लिए आबकारी विभाग की ओर से रास्ता निकालने की कवायद जारी है और राज्य सरकार से भी चर्चा चल रही है। वहीं बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दो प्लेटफॉर्म पर शेल्टर की लंबाई बढ़ाने की तैयारी है, ताकि धूप और बारिश से बेहतर बचाव मिल सके।