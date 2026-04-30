दिल दहला देने वाला हादसा: खुशी-खुशी गए थे वैष्णो देवी… पोटली में लौटे कंकाल; मंजर देख कांप उठे लोग

चलती कार में आग लगने की सूचना मिलते ही दो दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल​कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। त​क तक कार में मौजूद सभी लोगों कंकाल बन चुके थे। कार सवार लोगों की सिर्फ हड्डियां ही शेष बची थी। यह मंजर देख घटनास्थल पर मौजूद हर कोई रो पड़ा। लक्ष्मणगढ़ थाना ने मृतकों के अवशेषों को अलग-अलग पोटलियों में रखा और लक्ष्मणगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। शवों की पहचान के लिए डीएनएल सैंपल लिए जाएंगे।