Rajasthan Teacher Job: पीएमश्री स्कूलों में शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट आज, जानें डिटेल्स

पीएमश्री विद्यालयों में कुल 14 अलग-अलग संवर्गों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें प्राध्यापक के 1788 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 1053 पद, उप प्राचार्य के 267 पद, अध्यापक लेवल-2 के 255 पद, अध्यापक लेवल-1 के 243 पद, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 155 पद तथा प्राचार्य के 99 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी नियुक्तियां प्रस्तावित हैं।