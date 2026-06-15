Weather Update: अचानक बदला मौसम: बहरोड़ में धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, जानें आगे का हाल

Weather Update: आज सोमवार (15 जून) की दोपहर को बहरोड़ और आसपास के इलाकों में कुदरत का दोहरा रूप देखने को मिला। दोपहर करीब ढाई बजे अचानक आसमान में धूल का गुबार छा गया और तेज रफ्तार से आंधी चलने लगी। करीब आधे घंटे तक यानी तीन बजे तक चली इस धूल भरी आंधी के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई और वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी।



तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ों की टहनियां टूट गईं और अस्थाई छप्पर उड़ गए। आंधी का यह दौर थमने के बाद आसमान में घने काले बादल छा गए और करीब 15 मिनट तक तेज बारिश का दौर चला। बारिश की बूंदें गिरते ही मौसम सुहावना हो गया और लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही उमस और तपन से काफी सुकून मिला।