Sumit Arora interview: फिल्म व नाट्य अभिनेता सुमित अरोड़ा से पत्रिका की बातचीत

इनका कहना था कि पहले बड़ों में ही स्ट्रेस की समस्या थी लेकिन आज कल बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसे में माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे पर अपनी बातें न थोपें अगर वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ रहा है तो रूचि के अनुसार उसे बढ़ने दे। जब मैं कक्षा 6 में था तो अनायास ही मुझे अभिनय की प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा।



इसमें मैं प्रथम आया, इससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली और हर साल प्रतियोगिता में भाग लेने लगा और इसके बाद विधिवत अभिनय का प्रशिक्षण लिया और आज इस मुकाम पर हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं इसलिए चिड़ियाघर नाटक में मुझे जब अपनी बीवी से प्यार करने का अभिनय किया तो यह बहुत सहजता से हो गया।