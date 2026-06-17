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दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही राजस्थान की छात्रा ने की खुदकुशी, डॉक्टर बनने का सपना रह गया अधूरा

भनोखर गांव की 18 वर्षीय छात्रा रेणु मीणा ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। रेणु के चाचा योगेश मीणा ने बताया कि रेणु डॉक्टर बनना चाहती थी। रेणु ने 10वीं और 12वी में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

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अलवर

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Anil Prajapat

Jun 17, 2026

Renu Meena

रेणु मीणा। फोटो: पत्रिका

अलवर। राजस्थान के एक और नीट स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। भनोखर गांव की 18 वर्षीय छात्रा रेणु मीणा ने दिल्ली में आत्महत्या कर ली। रेणु दिल्ली में अपनी तीन बहनों और एक भाई के साथ फ्लैट में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। बात दें कि पिछले एक महीने में यह तीसरा मामला है, जब नीट की तैयारी कर रहे राजस्थान के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर अपनी जान दी है। हैरान कर देने वाली बात ये कि 21 जून होने वाली री-नीट परीक्षा से पहले रेणु ने खौफनाक कदम उठा लिया।

रेणु के पिता हरिनारायण मीणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट क्षेत्र में निजी कार्य करते हैं। रेणु अपने भाई बहनों के साथ प्रतिदिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी। 14 जून की शाम को सभी भाई-बहन लाइब्रेरी से लौटे और रेणु अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाई-बहनों ने रेणु को चाय पीने के लिए आवाज लगाई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर कमरे का दरवाजा खोला, रेणु का शव रोशनदान में फंदे पर लटका हुआ था। मृतका रेणु के चाचा योगेश मीणा ने बताया कि रेणु डॉक्टर बनना चाहती थी। वह इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी। रेणु ने 10वीं और 12वी में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

नीट का पेपर निरस्त होने के बाद से निराश थी रेणु

बताया जा रहा है कि नीट का पेपर निरस्त होने के बाद से रेणु निराश थी। आगामी 21 जून को उसे री-नीट परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को शोक व्यक्त करने भनोखर पहुंचीं भरतपुर सांसद संजना जाटव ने कहा कि यदि छात्रा ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं से मानसिक रूप से आहत होकर यह कदम उठाया है, तो यह बेहद चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है।

सीकर में भी सामने आ चुके सुसाइड के दो मामले

बता दें कि सीकर में परिवार के साथ फ्लेट में रहकर नीट की तैयारी कर रहे 22 साल वर्षीय उमेश माली ने 15 जून को अपने फ्लैट में चुन्नी से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। नीट की तैयारी कर रहे छात्र का यह तीसरा अटैंप था। इससे पहले 15 मई को पिपराली रोड पर दो बहनों के साथ किराए पर रहकर नीट की तैयारी कर रहे छात्र प्रदीप माहिच ने भी बहन की चुन्नी से फंदा लगा आत्महत्या कर ली थी।

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Published on:

17 Jun 2026 08:52 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही राजस्थान की छात्रा ने की खुदकुशी, डॉक्टर बनने का सपना रह गया अधूरा

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