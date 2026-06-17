दिल्ली में नीट की तैयारी कर रही राजस्थान की छात्रा ने की खुदकुशी, डॉक्टर बनने का सपना रह गया अधूरा

रेणु के पिता हरिनारायण मीणा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट क्षेत्र में निजी कार्य करते हैं। रेणु अपने भाई बहनों के साथ प्रतिदिन लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाती थी। 14 जून की शाम को सभी भाई-बहन लाइब्रेरी से लौटे और रेणु अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाई-बहनों ने रेणु को चाय पीने के लिए आवाज लगाई, तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर कमरे का दरवाजा खोला, रेणु का शव रोशनदान में फंदे पर लटका हुआ था। मृतका रेणु के चाचा योगेश मीणा ने बताया कि रेणु डॉक्टर बनना चाहती थी। वह इसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी। रेणु ने 10वीं और 12वी में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे।