Sheetal Meena Death Case: क्या बादाम शेक में छिपा है शीतल मीणा की मौत का राज? जल्द आएगी FSL रिपोर्ट

मानपुर थाना अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मामले में लगातार अनुसंधान किया जा रहा है और विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है और सभी तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, जिस कमरे में कनिष्ठ लेखाकार शीतल मीणा बैठकर सरकारी काम करती थी, उसे कमरे को मानपुर पुलिस के द्वारा बंद कर रखा है। इसी कमरे में शीतल का टूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया था।