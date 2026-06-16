16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Sheetal Meena Death Case: क्या बादाम शेक में छिपा है शीतल मीणा की मौत का राज? जल्द आएगी FSL रिपोर्ट

Sheetal Meena: उपकोष कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार शीतल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच लगातार गहराती जा रही है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।

3 min read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Jun 16, 2026

Sheetal Meena Death Case-3

शीतल मीणा। पत्रिका फाइल फोटो

दौसा। उपकोष कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार शीतल मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले की जांच लगातार गहराती जा रही है। शीतल की मौत के बाद उनके परिजनों ने तत्कालीन उपकोष अधिकारी मनोज मीणा और स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसी बीच मनोज मीणा द्वारा भी आत्महत्या कर लेने से यह पूरा मामला और अधिक संवेदनशील और चर्चित हो गया है। अब दोनों अधिकारियों की मौत के बाद पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है।

जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया है कि जिस दिन शीतल मीणा की तबीयत बिगड़ी थी, उसी दिन उनके लिए सिकराय कस्बे से बादाम शेक मंगवाया गया था। इस जानकारी के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी सक्रिय हो गया और संबंधित प्रतिष्ठान से बादाम शेक और आइसक्रीम के नमूने लेकर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

10 दिन में आएगी जांच रिपोर्ट

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र सैनी ने बताया कि बादाम शेक सहित अन्य आइसक्रीम के सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने में लगभग 10 दिन का समय लगेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि पेय पदार्थ में किसी प्रकार की मिलावट, संदिग्ध तत्व अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सामग्री मौजूद थी या नहीं।

सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

वहीं, दूसरी ओर पुलिस भी मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। सोमवार को मानपुर थाना अधिकारी सतीश कुमार नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन किया और संबंधित जानकारियां जुटाईं। इसके अलावा महुवा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह भी उपकोष कार्यालय सिकराय पहुंचे और वहां कार्यरत कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ की। अधिकारियों ने कार्यालय के विभिन्न कमरों का निरीक्षण कर घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जानकारी एकत्रित की। इस दौरान मानपुर थाना अधिकारी भी मौजूद रहे और उन्होंने कर्मचारियों से अलग-अलग बातचीत कर बयान दर्ज किए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार जांच को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। मौके से जुटाए गए साक्ष्यों, कर्मचारियों के बयानों, सीसीटीवी फुटेज और पेय पदार्थों की जांच रिपोर्ट को जांच का महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। मामले से जुड़े प्रत्येक पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।

पुलिस जांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट पर टिकी सबकी निगाहें

इधर, इस पूरे घटनाक्रम ने क्षेत्र में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दो अधिकारियों की मौत के बाद लोगों की निगाहें अब पुलिस जांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। परिजनों और आमजन की मांग है कि मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच कर सच्चाई को सामने लाया जाए, ताकि दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

जहां सरकारी काम करती थी शीतल, वह कमरा बंद

मानपुर थाना अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मामले में लगातार अनुसंधान किया जा रहा है और विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद जांच को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण मदद मिलने की संभावना है। फिलहाल पुलिस किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है और सभी तथ्यों के सामने आने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं, जिस कमरे में कनिष्ठ लेखाकार शीतल मीणा बैठकर सरकारी काम करती थी, उसे कमरे को मानपुर पुलिस के द्वारा बंद कर रखा है। इसी कमरे में शीतल का टूटा हुआ मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया था।

Dausa: शीतल मीणा मौत मामले में नया मोड़, आरोप लगने के बाद मनोज ने की खुदकुशी, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

ये भी पढ़ें
Sheetal Meena and Manoj Meena

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 07:53 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Sheetal Meena Death Case: क्या बादाम शेक में छिपा है शीतल मीणा की मौत का राज? जल्द आएगी FSL रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dausa Bus-Truck Collision : दौसा में आगरा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से भिड़ी यूपी रोडवेज की बस, 20 गंभीर घायल

Dausa Agra bypass UP Roadways bus collides with truck 20 people seriously injured
दौसा

Dausa News : शीतल मीणा-मनोज मीणा मौत मामले में आया अपडेट, निष्पक्ष जांच की उठी मांग

Sheetal Meena and Manoj Meena
दौसा

Sheetal Meena Death Case: परिजनों का आरोप- छुट्टी के दिन भी शीतल को ऑफिस बुलाता था मनोज मीणा

Sheetal Meena Death Case-1
दौसा

Manoj Meena Suicide: विक्रम ने बताया- शीतल की मौत के बाद बड़े भैया मनोज मीणा क्यों टेंशन में थे?

Manoj Meena Death case
दौसा

Dausa: शीतल मीणा मौत मामले में नया मोड़, आरोप लगने के बाद मनोज ने की खुदकुशी, पुलिस को मिला सुसाइड नोट

Sheetal Meena and Manoj Meena
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.