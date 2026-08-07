शादी के 2 महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पोस्टमार्टम से पहले दौसा के अस्पताल में भिड़े दोनों पक्ष, जमकर चले लात-घूसे

जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को मोर्चरी में ले जाया जा रहा था, तभी दौसा जिला अस्पताल में पीहर व ससुराल पक्ष के बीच कहासुनी और धक्का-मुक्की हो गई। पीहर पक्ष के लोगों ने शव ले जाने का विरोध किया और पोस्टमार्टम से पहले शव अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। ऐसे में काफी देर तक अस्पताल में हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूसे चलाए। सूचना मिलते ही मौके पर आए अतिरिक्त पुलिस बल ने मामला शांत कराया। समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए, जिसके बाद शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। इस अवसर पर नांगल राजावतान डिप्टी एसपी शीशराम, पापड़दा थाना अधिकारी कमलेश कुमार मीणा व दौसा कोतवाल भगवान सहाय शर्मा मौजूद रहे।