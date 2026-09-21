Dausa Nikay Result: दौसा जिले में कांग्रेस की बड़ी जीत, नगर परिषद समेत इन पालिकाओं में सजा ताज

दौसा नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस की रेखा गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी कविता गुर्जर को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कांग्रेस ने दौसा नगर परिषद में अपना कब्जा बरकरार रखा है। 55 पार्षदों वाली परिषद में कांग्रेस के 24, भाजपा के 17 और 14 निर्दलीय पार्षद हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है।