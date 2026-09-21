Dausa Nikay Result: दौसा जिले में कांग्रेस की बड़ी जीत, नगर परिषद समेत इन पालिकाओं में सजा ताज

Dausa: दौसा नगर परिषद अध्यक्ष रेखा गुर्जर और लालसोट सभापति कपिल पुरोहित (फोटो-पत्रिका)
दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में नगर निकाय अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। दौसा नगर परिषद सहित मंडावर और मंडावरी नगर पालिकाओं में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं सिकराय नगर पालिका में भाजपा के कैलाश बैरवा ने जीत हासिल की। जिले के कुल 11 निकायों में से 8 में कांग्रेस और 3 में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हुई है।
दौसा नगर परिषद के सभापति पद के चुनाव में कांग्रेस की रेखा गुर्जर ने भाजपा प्रत्याशी कविता गुर्जर को हराकर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ कांग्रेस ने दौसा नगर परिषद में अपना कब्जा बरकरार रखा है। 55 पार्षदों वाली परिषद में कांग्रेस के 24, भाजपा के 17 और 14 निर्दलीय पार्षद हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। परिणाम आने के बाद कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है।
मंडावर नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस की अनीता मीणा ने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को पांच मतों से पराजित किया। नाम वापसी के बाद यहां कांग्रेस की अनीता मीणा और भाजपा के अशोक नारेडा के बीच सीधा मुकाबला हुआ था।
मंडावरी नगर पालिका में कांग्रेस के रामकेश मीणा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी जंतु देवी मीणा को छह मतों से हराया। रामकेश मीणा को 13 और जंतु देवी को 7 मत मिले। 20 वार्डों वाली मंडावरी पालिका में कांग्रेस के 12, भाजपा के 7 और एक निर्दलीय पार्षद हैं।
सिकराय नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के कैलाश बैरवा ने कांग्रेस के कैलाश बसवाल को एक वोट से हराया। कैलाश बैरवा को कुल 13 मत मिले। 25 पार्षदों के मतदान के बाद मतगणना रिटर्निंग अधिकारी मनोज वर्मा के नेतृत्व में पूरी हुई। जीत के बाद भाजपा समर्थकों ने मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी। कैलाश बैरवा की जीत के साथ सिकराय नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बन गया है।
लालसोट नगर परिषद के सभापति पद पर कांग्रेस के कपिल पुरोहित ने जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा की पिंकी चतुर्वेदी को 7 मतों के अंतर से हराकर सभापति पद पर कब्जा जमाया। मतगणना में कपिल पुरोहित को 21 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी पिंकी चतुर्वेदी को 14 वोट मिले। परिणाम सामने आते ही कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने जीत का जश्न मनाया।
रामगढ़ पचवारा नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के रामफूल मीणा विजयी रहे। उन्होंने भाजपा के राधेश्याम मीणा को 12 मतों के बड़े अंतर से हराया। मतगणना में रामफूल मीणा को 16 वोट, जबकि भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम मीणा को केवल 4 वोट मिले। स्पष्ट अंतर से जीत के बाद कांग्रेस समर्थकों में उत्साह का माहौल रहा। रामफूल मीणा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के साथ ही नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बन गया।
बांदीकुई नगर पालिका में भी कांग्रेस ने बोर्ड बनाने में सफलता हासिल की है। कांग्रेस के विनोद रतन पटेल नगर पालिका चेयरमैन निर्वाचित हुए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राजन्ती सैनी को 6 वोटों के अंतर से पराजित किया। विनोद रतन पटेल को 23 वोट, जबकि राजन्ती सैनी को 17 वोट मिले। जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। इस चुनाव में पूर्व विधायक जीआर खटाणा की रणनीति को भी कांग्रेस की जीत से जोड़कर देखा जा रहा है।
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