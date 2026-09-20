दौसा में कविता गुर्जर या रेखा गुर्जर? जानें सभापति की कुर्सी का गणित, 55 में 27 पार्षद महिलाएं

वार्ड 2 से मंजू देवी

वार्ड 10 से रसाल देवी

वार्ड 16 से सुनीता सैनी

वार्ड 18 से रेखा प्रजापत

वार्ड 25 से अपसरा

वार्ड 26 से यास्मीन खान

वार्ड 29 से रेशमा देवी

वार्ड 30 से वंदना शर्मा

वार्ड 35 से मंजू देवी

वार्ड 36 से पिंकी शर्मा

वार्ड 51 से पूजा बैरवा

वार्ड 54 से रेखा कुमारी गुर्जर