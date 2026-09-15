Gurugram Hit and Run Case : राजस्थान कनेक्शन आया सामने, हरियाणा पुलिस का दौसा में बड़ा एक्शन

Gurugram Female Biker Hit and Run Case - Related PIC
हरियाणा के गुरुग्राम में हुई दिल दहला देने वाली रोड रेज और महिला बाइकर हिट एंड रन वारदात में आज मंगलवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला को हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीमों ने राजस्थान के दौसा जिले से हिरासत में ले लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली-एनसीआर से भागकर राजस्थान में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की साइबर सेल और स्पेशल ट्रैकिंग यूनिट ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर उसे दौसा के ग्रामीण इलाके से दबोच लिया।
बता दें कि जनता के भारी आक्रोश और पीड़ित महिला राइडर के परिजनों की मांग के बाद, पुलिस ने कानूनी शिकंजा कसते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) जोड़ दी है। राजस्थान के दौसा में हुई इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम ला रही है, जहां उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया जाएगा।
रविवार को गुरुग्राम के पॉश गोल्फ कोर्स रोड पर उस समय हुआ, जब पीड़ित महिला राइडर सिया अपने बाइकर दोस्तों के ग्रुप के साथ अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर राइड पर निकली थी। आरोप है कि कार चला रहा कल्याण बैंसला काफी दूरी से महिला राइडर का पीछा कर रहा था और लगातार कट मारते हुए खतरनाक ड्राइविंग कर रहा था।
जब महिला राइडर ने गाड़ी रोकने या बात करने से मना किया, तो गुस्से में आकर आरोपी ने अपनी तेज रफ्तार कार को अचानक दाईं ओर मोड़ा और स्पोर्ट्स बाइक को सीधी जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला राइडर सड़क पर कई मीटर तक घिसटती हुई दूर जा गिरी। इस भयानक हादसे में स्पोर्ट्स बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई और महिला राइडर को गंभीर चोटें आईं।
यह पूरी घटना महिला राइडर के हेलमेट पर लगे कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गई, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे देश में गुस्सा फैल गया।
गुरुग्राम में घटित इस सनसनीखेज वारदात का सीधा कनेक्शन राजस्थान से जुड़ गया है, जिसने राज्य की पुलिस और स्थानीय खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट पर ला दिया था:
दौसा में फरारी काटने का प्लान: वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद कल्याण बैंसला दिल्ली-एनसीआर की सीमा लांघकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (DME) के रास्ते राजस्थान में दाखिल हुआ था।
रिश्तेदार के ठिकाने पर दबिश: पुलिस सूत्रों के अनुसार, वह राजस्थान के दौसा जिले के एक दूरदराज ग्रामीण इलाके में अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के यहां फरारी काटने और छिपने की फिराक में था।
रातभर चला सर्च ऑपरेशन: हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीमों ने राजस्थान पुलिस की मदद से रातभर दौसा और आसपास के इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। आखिरकार मंगलवार तड़के आरोपी को दौसा से हिरासत में ले लिया गया।
शराब पीने की जांच: गुरुग्राम पुलिस आरोपी को दौसा से हिरासत में लेकर हरियाणा आ रही है, जहां उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा ताकि यह पता चल सके कि वारदात के समय वह शराब के नशे में था या नहीं।
पुलिस जांच में आरोपी कल्याण बैंसला के बैकग्राउंड और वारदात में इस्तेमाल की गई कार को लेकर कई बड़े और हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं।
आरोपी की प्रोफाइल: कल्याण बैंसला मूल रूप से हरियाणा के पलवल जिले के टीकरी गुर्जर गांव का रहने वाला है। वह पलवल क्षेत्र में 2 से 3 जिम चलाता है और खुद भी बतौर जिम ट्रेनर काम करता है।
सोशल मीडिया दावों पर विवाद: अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (जो अब उसने डिलीट कर दिया है) के बायो में उसने खुद को 'इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर', 'इंडियन रग्बी टीम मेंबर' और 'Amateur Olympia India' का विजेता लिखा था। हालांकि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
आर्मी जवान की कार: जिस कार से स्पोर्ट्स बाइक को टक्कर मारी गई, वह असम में तैनात भारतीय सेना के जवान की है। जवान ने पुलिस को बताया कि वे ड्यूटी पर हैं और उनके बचपन के दोस्त कल्याण ने उनके परिवार से कार उधार ली थी।
राजस्थान के दौसा में पकड़े जाने से ठीक पहले आरोपी कल्याण बैंसला ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए एक बयान जारी कर सफाई देने की कोशिश की, जिसे पीड़िता के पक्ष ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। आरोपी ने दावा किया कि बाइकर्स का ग्रुप बार-बार उसकी कार को ओवरटेक कर रहा था और टक्कर गलती से लगी, जानबूझकर नहीं मारी गई।
उसने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि वह मौके से इसलिए भाग निकला क्योंकि उसे मॉब लिंचिंग का डर था। उसने यह भी कहा कि गाड़ी में उसका परिवार मौजूद था और उसे डर था कि बाइकर्स का ग्रुप उन पर हमला कर देगा। हालांकि, गोप्रो कैमरे के लाइव फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कार ने जानबूझकर कट मारते हुए बाइक को साइड से टक्कर मारी थी।
शुरुआत में पुलिस ने केवल लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान खतरे में डालने की हल्की धाराओं में केस दर्ज किया था। लेकिन लाइव वीडियो में स्पष्ट हत्या की मंशा दिखने और भारी सार्वजनिक विरोध के बाद पुलिस ने धारा बदल दी है।
अब आरोपी पर BNS 109 (Attempt to Murder) की गैर-जमानती और कड़ी धारा लगाई गई है। दौसा से गुरुग्राम लाए जाने के बाद आरोपी को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट से आरोपी की रिमांड मांगेगी ताकि वारदात में इस्तेमाल की गई कार को पूरी तरह जब्त किया जा सके और मामले में आगे की विस्तृत कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग