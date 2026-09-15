Gurugram Hit and Run Case : राजस्थान कनेक्शन आया सामने, हरियाणा पुलिस का दौसा में बड़ा एक्शन

हरियाणा के गुरुग्राम में हुई दिल दहला देने वाली रोड रेज और महिला बाइकर हिट एंड रन वारदात में आज मंगलवार को एक बड़ा अपडेट सामने आया है। घटना के बाद से फरार चल रहे मुख्य आरोपी कल्याण बैंसला को हरियाणा पुलिस की स्पेशल टीमों ने राजस्थान के दौसा जिले से हिरासत में ले लिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिल्ली-एनसीआर से भागकर राजस्थान में छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की साइबर सेल और स्पेशल ट्रैकिंग यूनिट ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर उसे दौसा के ग्रामीण इलाके से दबोच लिया।