Dausa News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शराब से भरा कंटेनर पलटा, पुलिस पहुंचने से पहले ग्रामीण बोतलें ले गए

दौसा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सोमवार सुबह राहुवास थाना क्षेत्र में अवैध शराब से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर दिल्ली से मुंबई की ओर जा रहा था। हादसे के बाद कंटेनर में छिपाकर रखे शराब के कार्टन और बोतलें सड़क पर बिखर गईं। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं, पुलिस के पहुंचने से पहले कुछ ग्रामीण सड़क पर बिखरी शराब की बोतलें उठाकर ले गए।