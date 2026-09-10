‘जीत गईं तो लालसोट पर कलंक होगा’, किन्नर प्रत्याशी पर परसादी लाल मीणा की विवादित टिप्पणी; चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

नोटिस में समय पर जवाब नहीं देने पर एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निर्वाचन अधिकारी विजेन्द्र कुमार मीना ने बताया कि पूर्व मंत्री को नोटिस दिया गया है। उनके जवाब का परीक्षण किया जा रहा है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वार्ड 1 में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में सभा के दौरान परसादी लाल मीना ने वार्ड 34 से भाजपा प्रत्याशी मीनू किन्नर (थर्ड जेंडर) को लेकर कहा था कि यदि वे चुनाव जीत गईं तो यह लालसोट पर कलंक होगा और वार्ड की पहचान किन्नर के रूप में हो जाएगी।