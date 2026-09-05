5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

दौसा

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय, महुवा में झमाझम बारिश; दुकानों में घुसा पानी

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। कुछ दिन राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की संभावना बनी हुई है।
2 min read
Google source verification

दौसा

image

Santosh Trivedi

Sep 05, 2026

mahwa rain

महुवा के मुख्य बाजार में भरा बरसात का पानी। Photo- Patrika

राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना 'वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया' और श्रीगंगानगर से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन राज्य में लगातार नमी ला रही है। इसके प्रभाव से कुछ दिन पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में मध्यम से भारी और कहीं-कहीं अतिभारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मुख्य रूप से बारां, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। इस दौरान सवाईमाधोपुर के तलवाड़ा में सर्वाधिक 131 मिमी (5 इंच से अधिक) बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया और नदियां-नाले उफान पर आ गए।

Dausa Rain: दुकानदार अपनी दुकानें तक नहीं खोल सके

प्रदेश के दौसा जिले के महुवा कस्बा क्षेत्र में शनिवार को भी झमाझम बारिश हुई। शुक्रवार से हो रही लगातार बारिश के कारण कस्बे के मुख्य बाजार सहित गुर्जर मोहल्ला, माम्मू कॉलोनी, तहसील रोड और अन्य कॉलोनियों में बरसाती पानी भर गया। कई स्थानों पर पानी दुकानों के अंदर तक पहुंच गया, जिससे व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

मुख्य बाजार में जलभराव के कारण दुकानदार अपनी दुकानें तक नहीं खोल सके। वहीं, जिन दुकानों में पानी प्रवेश कर गया, वहां रखा सामान भीग गया। इससे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। दुकानदारों का कहना है कि हर बार बारिश के दौरान कस्बे में इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है

कस्बे के मुख्य बाजार और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने का प्रमुख कारण समुचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से बरसाती पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने से बारिश का पानी निचले इलाकों में एकत्रित हो जाता है। इससे आमजन के साथ व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। बाजार में पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। कई जगह लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा।

बारिश से किसानों के खिले चेहरे

दौसा जिले के नांगल राजावतान उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के गांव चूडियावास, बैजवाडी, छारेडा, अभयपुरा, मलवास, प्यारीवास, मानपुरिया आदि में शनिवार सुबह से झमाझम व दिनभर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा।

सुबह दिनभर चले बारिश के दौर से क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया है। कई दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया।

अजमेर में तेज बारिश के बीच गिरी स्कूल की दीवार, मलबे में दबी 5 गाड़ियां, कार में सो रहा ड्राइवर हड़बड़ाकर भागा

ये भी पढ़ें
Ajmer School Wall Collapse

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 05:42 pm

Published on:

05 Sept 2026 05:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय, महुवा में झमाझम बारिश; दुकानों में घुसा पानी

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में ‘चप्पल’ बनी चुनावी परेशानी, निर्दलीय प्रत्याशियों का फूटा गुस्सा, चुनाव चिन्ह बदलने की उठाई मांग

dausa election symbol controversy
दौसा

Rajasthan:’झूठे केस में फंसा रही प्रेमिका’, लव मैरिज के बाद पुराने ससुराल लौटी तो प्रेमी ने किया हाईवोल्टेज ड्रामा

dausa
दौसा

Dausa Municipal Council : भाजपा की बड़ी चूक से कांग्रेस प्रत्याशी की लॉटरी खुली, यास्मीन बेगम हुई निर्विरोध

dausa municipal council ward 26 bjp mistake congress yasmin begum unopposed
दौसा

दौसा: ननिहाल में भाई-बहन को सर्प ने डसा, दोनों की मौत; एक ही चारपाई पर सोए थे, मां हुई बेसुध

brother sister death
दौसा

Dausa Crime: खेत से मिले शव की गुत्थी सुलझी, जम्मू कश्मीर-यूपी से हिस्ट्रीशीटर सहित 2 आरोपी अरेस्ट, महिला हिरासत में

Rahul murder case
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.