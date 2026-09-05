राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय, महुवा में झमाझम बारिश; दुकानों में घुसा पानी

कस्बे के मुख्य बाजार और कॉलोनियों में बारिश का पानी जमा होने का प्रमुख कारण समुचित जल निकासी व्यवस्था का अभाव बताया जा रहा है। नगर पालिका की ओर से बरसाती पानी की निकासी के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जाने से बारिश का पानी निचले इलाकों में एकत्रित हो जाता है। इससे आमजन के साथ व्यापारियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। पानी भरने से लोगों का आवागमन प्रभावित हुआ। बाजार में पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। कई जगह लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा।