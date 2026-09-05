अजमेर में तेज बारिश के बीच गिरी स्कूल की दीवार, मलबे में दबी 5 गाड़ियां, कार में सो रहा ड्राइवर हड़बड़ाकर भागा

अजमेर में अच्छी बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई। शनिवार सुबह न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान जिले में 24 एमएम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जिले में अब तक औसत रूप से 390 एमएम बारिश होनी चाहिए थी, जबकि इस सीजन में अब तक 443 एमएम बारिश हो चुकी है। यानी सामान्य औसत से करीब 53 एमएम अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार बारिश कम हुई है।