क्रिप्टो-हवाला से इंटरनेशनल साइबर ठगी: ब्यावर पुलिस ने दबोचे अजमेर के 4 गुर्गे, कंबोडिया-थाईलैंड तक जुड़े तार

जवाजा थाने में ई-मित्र संचालक तुलसारसिंह ने रिपोर्ट दी कि सारोठ चौराहा स्थित ई-मित्र दुकान पर उसका भतीजा यश बैठता है। गत 28 अगस्त को दुकान पर एसयूवी में आए तीन युवकों में से रितिक नामक युवक को यश पहले से जानता था। युवकों ने नकदी उपलब्ध होने के बारे में पूछा तो ई-मित्र के लेनदेन में उपयोग होने वाला क्यूआर कोड उन्हें भेज दिया। कुछ समय बाद ही खाते में ज्योति कुमारी के नाम से 30 हजार रुपए आए। जिस पर यश ने 300 रुपए कमीशन काटकर 29,700 रुपए युवकों को दे दिए। इसके बाद सुशीला के नाम से आए 50 हजार रुपए में से 500 रुपए कमीशन काटकर 49,500 रुपए उसे दे दिए गए। अगले दिन बैंक खाते पर दिल्ली पुलिस की साइबर शाखा ने 'होल्ड' लगा दिया। बैंक की पड़ताल में खाते में साइबर ठगी की रकम आने का पता चला। इसके बाद जवाजा थाने में प्रकरण दर्ज किया गया।