अजमेर नगर निगम चुनाव: कांग्रेस-BJP ने जारी की 78-78 प्रत्याशियों की सूची, कई दिग्गजों के कटे टिकट; बागी निर्दलीय मैदान में

अजमेर नगर निगम चुनाव बीजेपी-कांग्रेस प्रत्याशी सूची (पत्रिका फाइल फोटो)
Ajmer Municipal Corporation Election Congress-BJP Lists: अजमेर नगर निगम चुनाव के लिए काफी मंथन और लंबे इंतजार के बाद सोमवार को कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों की वार्डवार सूची जारी जारी कर दी। दोनों ही प्रमुख दलों ने 80 में से 78-78 वार्डों पर प्रत्याशियों के नामों का एलान किया है, जबकि 2-2 वार्डों में फिलहाल टिकट रोके गए हैं।
बता दें कि कांग्रेस ने वार्ड संख्या 3 और 4 में फिलहाल किसी भी प्रत्याशी को सिंबल जारी नहीं किया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड संख्या 54 और 61 में प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार रखा है। बीजेपी द्वारा अजमेर उत्तर और अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की अलग-अलग सूची जारी की गई।
दोनों ही दलों ने इस बार नगर निगम चुनाव में बड़े बदलाव करते हुए कई नए चेहरों को मौका दिया है। हालांकि, सिंबल वितरण के साथ ही निवर्तमान बीजेपी बोर्ड के कई पूर्व पार्षदों और दिग्गज नेताओं के टिकट कट गए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा गया। टिकट कटने से नाराज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों के कई बागी कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक दोनों दल अपने बागियों को मनाने में कितने सफल हो पाते हैं।
वार्ड 1- शैलेंद्र अग्रवाल
वार्ड 2- कमल बैरवा
वार्ड 3- कोई नहीं
वार्ड 4- कोई नहीं
वार्ड 5- लक्ष्मी रावत
वार्ड 6- रामदेव रावत
वार्ड 7- अरुण सिंह
वार्ड 8- संतोष कंवर
वार्ड 9- मीनाक्षी यादव
वार्ड 10- गांधारी जसोरिया
वार्ड 11- संजना घोडीवाल
वार्ड 12- पूजा टाक
वार्ड 13- रेहान खान
वार्ड 14- वाहिदा चिश्ती
वार्ड 15- आमाद चिश्ती
वार्ड 16- सुनीता शर्मा
वार्ड 17- पंकज साहू
वार्ड 18- लक्ष्मी धौलखेड़िया
वार्ड 19- चंद्रशेखर बालोटिया
वार्ड 20- ऋषभ पटेल
वार्ड 21- सुनील मोतियानी
वार्ड 22- चंद्र बोहरा
वार्ड 23- नीलम सियोता
वार्ड 24- रश्मि हिंगोरानी
वार्ड 25- अनिता राणा
वार्ड 26- सुनील केन
वार्ड 27- रूपेंद्र परिहार
वार्ड 28- अर्चित शर्मा
वार्ड 29- धीरज गुर्जर
वार्ड 30- मोहसिना
वार्ड 31- ललित गुर्जर
वार्ड 32- खुशनुमा
वार्ड 33- इकरामुद्दीन
वार्ड 34- चेतन सैनी
वार्ड 35- विजय गहलोत
वार्ड 36- निहाल शेखावत
वार्ड 37- सुवालाल गुर्जर
वार्ड 38- ईश्वर टहलियानी
वार्ड 39- सीमा
वार्ड 40- रमा मिश्रा
वार्ड 41- ऋषभ सिंह
वार्ड 42- श्याम प्रजापत
वार्ड 43- काजल यादव
वार्ड 44- पुष्पा राजोरिया
वार्ड 45- ऋषि बंशीवाल
वार्ड 46- मोक्ष नोनिया
वार्ड 47- शशि गढ़वाल
वार्ड 48- निर्मल बेरवाल
वार्ड 49- कौशल चित्तौड़िया
वार्ड 50- चंदन सिंह
वार्ड 51- चंद्रकांत पालीवाल
वार्ड 52- सतीश बैरवा
वार्ड 53- कुशाल कोमल
वार्ड 54- प्रीति माहुर
वार्ड 55- विनोद आसवानी
वार्ड 56- शिवांगी शर्मा
वार्ड 57- किरण गढ़वाल
वार्ड 58- मनीष सेठी
वार्ड 59- बबीता
वार्ड 60- भावना चौहान
वार्ड 61- मीनाक्षी मीणा
वार्ड 62- पुष्पा जैदिया
वार्ड 63- मोहसिन खान
वार्ड 64- आशा तुनवाल
वार्ड 65- नौरत गुर्जर
वार्ड 66- गणेश चौहान
वार्ड 67- गोविंद जादम
वार्ड 68- मुकेश यादव
वार्ड 69- रश्मि शर्मा
वार्ड 70- गीता गुर्जर
वार्ड 71- रजनी कश्यप
वार्ड 72- ऋचा जोशी
वार्ड 73- पुष्पेंद्र ओझा
वार्ड 74- मंजू गुर्जर
वार्ड 75- मोहन सोनी
वार्ड 76- इंदु शर्मा
वार्ड 77- दौलत खेमानी
वार्ड 78- हमीद चीता
वार्ड 79- जितेंद्र शर्मा
वार्ड 80- नजमा बानो
वार्ड 1- विनोद डीडवानिया
वार्ड 2- ऋतु मामनानी
वार्ड 3- अनामिका शर्मा
वार्ड 4- मोनिका
वार्ड 5- मंजू देवी
वार्ड 6- मीनाक्षी
वार्ड 7- विवेक सिंह रावत
वार्ड 8- पंकज सिंह राठौड़
वार्ड 9- अनिल नरवाल
वार्ड 10- हेमलता
वार्ड 11- पूजा भावनानी
वार्ड 12- रंजना सोनी
वार्ड 13- राजू साहू
वार्ड 14- शहजाद खान
वार्ड 15- अहमद अब्बास
वार्ड 16- तरुणा गोयल
वार्ड 17- बालेश गोहिल
वार्ड 18- विक्रम तंबोली
वार्ड 19- माया देवी
वार्ड 20- राजेश शर्मा
वार्ड 21- हेमेंद्र जैन
वार्ड 22- गोविंद राज
वार्ड 23- मंजू
वार्ड 24- अनुज चौहान
वार्ड 25- दुर्गा
वार्ड 26- मोहित चौहान
वार्ड 27- रविकांत
वार्ड 28- यतेंद्र शर्मा
वार्ड 29- हेमलता खत्री
वार्ड 30- ऋतु रावत
वार्ड 31- अंकित गुर्जर
वार्ड 32- सुशीला देवी
वार्ड 33- हेमंत गौड़
वार्ड 34- मंजू शर्मा
वार्ड 35- दीदार चौहान
वार्ड 36- देवेंद्र सिंह शेखावत
वार्ड 37- रणविजय सिंह रावत
वार्ड 38- गिरीश बाशानी
वार्ड 39- युक्तिका डोई
वार्ड 40- ज्योति मिश्रा
वार्ड 41- सुनील सिंह
वार्ड 42- संदीप माखीजानी
वार्ड 43- आशा
वार्ड 44- ज्योति पालीवाल
वार्ड 45- राकेश कुमार
वार्ड 46- हेमंत सांखला
वार्ड 47- कुसुमलता चंदावत
वार्ड 48- अजय ज्योतियाना
वार्ड 49- मोहन सिंह
वार्ड 50- दुर्गेश डाबरा
वार्ड 51- रेवती प्रसाद
वार्ड 52- सुंदर सिंह टांक
वार्ड 53- भोपालकांत बैरवा
वार्ड 54- कोई नहीं
वार्ड 55- गौरव जैन
वार्ड 56- रजनीश चौहान
वार्ड 57- नीतू सिंह
वार्ड 58- संतोष मौर्य
वार्ड 59- मधु शेखावत
वार्ड 60- ज्योति
वार्ड 61- कोई नहीं
वार्ड 62- संतोष
वार्ड 63- उदयवीर सिंह राठौड़
वार्ड 64- ममता सैनी
वार्ड 65- रचित कच्छावा
वार्ड 66- अजय सिंह नरुका
वार्ड 67- नलिनी शर्मा
वार्ड 68- अनीश मोयल
वार्ड 69- निहारिका त्रिपाठी
वार्ड 70- उमा पंडित
वार्ड 71- ऋतु रानी
वार्ड 72- अन्नूश्री
वार्ड 73- गंगाराम सैनी
वार्ड 74- सोनिया जैन
वार्ड 75- रमेश चेलानी
वार्ड 76- सतीश बंसल
वार्ड 77- विकास लालवानी
वार्ड 78- भारती श्रीवास्तव
वार्ड 79- कुमार लालवानी
वार्ड 80- काश्यपी सांखला
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग