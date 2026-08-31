राजस्थान निकाय चुनाव के बीच बवाल! ASP को नियमों की अनदेखी कर SP बनाने का आरोप, हनुमान बेनीवाल की पार्टी पहुंची हाईकोर्ट

आरएलपी ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की है। याचिका में रिक्त पद तत्काल भरने, अतिरिक्त कार्यभार संबंधी आदेश को निरस्त करने तथा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए समान एवं निष्पक्ष वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश देने की मांग की है। पार्टी ने आशंका जताई है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई का दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए नियमित पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति जरूरी है।