नागौर में बारिश रूठी, खेत सूखे; अब सीसीई में देरी की मार

गौरतलब है कि इस बार जिले में मानसून की स्थिति कमजोर रही है। एक जून से अब तक जिले में मात्र 290 एमएम औसत बारिश दर्ज की गई है। कई क्षेत्रों में औसत से कम बारिश होने के कारण खरीफ फसलों को पर्याप्त नमी नहीं मिल पाई। वहीं दूसरी तरफ जून में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश के बाद जिले के अधिकांश हिस्सों में 8 से 12 जून के बीच मूंग और बाजरा की बुआई हो गई थी। बुआई के बाद अब मूंग की फसल को करीब 80 दिन हो चुके हैं। फसल के पकने के लिए यह अवधि पर्याप्त मानी जाती है। बारिश नहीं होने और फसल की अवधि पूरी होने के कारण कई क्षेत्रों में मूंग पककर तैयार हो चुकी है।