राजस्थान में सामने आया राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसा मामला, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

जांच में करीब 35.500 किलोग्राम चांदी अतिरिक्त खरीदने के आरोप है। सोना-चांदी एवं बहुमूल्य संपत्ति का अनुमानित मूल्य करीब 2 करोड़ 60 लाख 75 हजार रुपए का परिवाद में उल्लेख है। आरोप है कि भोजनशाला निर्माण के नाम पर वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में करीब 49 लाख 49 हजार 693 रुपए दर्शाए गए, जबकि मौके पर यह खर्च नहीं दिखता। रसोई संचालन के नाम पर करीब 1 करोड़ 17 लाख 63 हजार 933 रुपए व्यय को भी संदिग्ध बताया गया है। ग्राम विकास पर खर्च, सीसी टीवी कैमरे खरीद, गौशाला समिति को दी राशि आदि में लाखों रुपए की अनियमितता के आरोप भी लगे है।