राजस्थान के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर ‘आधी रात’ हंगामा, जम्मू तवी-बांद्रा ट्रेन को 7 बार चेन पुलिंग करके रोका, जानें क्यों भड़के यात्री?

राजस्थान के नागौर जिले के अंतर्गत आने वाले प्रमुख रेलवे जंक्शन मेड़ता रोड स्टेशन पर सोमवार देर रात उस समय भारी अफरा-तफरी मच गई, जब जम्मूतवी से बांद्रा जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों ने चोरी की वारदातों से परेशान होकर जोरदार विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया। ट्रेन के एसी और स्लीपर कोचों में सफर कर रहे यात्रियों के मोबाइल फोन और सामान लगातार चोरी होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों ने मेड़ता रोड प्लेटफॉर्म पर गाड़ी के रवाना होते ही एक के बाद एक लगातार 7 बार चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।