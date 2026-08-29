पीहर से आते ही पति को छोड़ प्रेमी के पास ढाणी में गई मोनिका, साथ में शराब पी, भाई आया तो साथ मिलकर कर दी हत्या

कार्यवाहक जिला पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि 28 अगस्त की रात्रि में सुरपालिया थाना क्षेत्र के जानेवा पश्चिम गांव के एक खेत में बनी ढाणी में शेराराम मेघवाल की लाश मिली, जिसके पेट के नीचे के हिस्से पर कपड़े नहीं थे। चौधरी ने बताया कि उसके शरीर व गुप्तांग पर बहुत सारी चोटें थी और खून निकला हुआ था। कमरे का गेट बंद था और एक खिड़की खुली थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस को अवैध संबंधों के चलते हत्या होने का संदेह हुआ। मृतक के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि उसकी पत्नी अपने दो लड़के व एक लड़की के साथ पिछले छह साल से शेराराम से अलग अपने पीहर मूंदड़ा में रह रही है। मृतक खेत में अकेला रहता था। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्याें का विश्लेषण कर मात्र 12 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया। इसमें कांस्टेबल श्रवणकुमार का विशेष योगदान रहा।