फसल बीमा में फर्जीवाड़ा : ऋणी किसानों से ज्यादा हो गए गैर ऋणी किसानों के बीमा

फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार बीमा कंपनी के कार्मिक आदित्य पाटोदिया, अक्षय तिवाड़ी व बिनीत कुमार दुबे को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से आरोपियों का 31 अगस्त तक दोबारा पुलिस रिमांड लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से फर्जी बीमा कराने, फसल कटाई प्रयोग (सीसीई), क्लेम प्रक्रिया और इसमें शामिल अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं फर्जी बीमा कराने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपी सियाराम लोयल, रविन्द्र बाजिया व तरुण लोयल रिमांड पर चल रहे हैं। पहले से ही पुलिस रिमांड पर चल रहे हैं। एसआईटी इन आरोपियों से पूछताछ के आधार पर फर्जीवाड़े में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। नागौर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। फर्जी बीमा से लेकर क्लेम उठाने तक की पूरी प्रक्रिया में किस-किस की भूमिका रही, इसकी पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।