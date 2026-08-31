राजस्थान निकाय चुनाव: कहीं चाचा-भतीजा तो कहीं मामा-भांजा आमने-सामने, रिश्तों के बीच दिख रही सियासी खींचतान

नागौर नगर परिषद में भी रिश्तों के बीच सियासी खींचतान देखने को मिल रही है। यहां मामा मांगीलाल भाटी और भांजा प्रवीण सोलंकी व अखिलेश सोलंकी के परिवार आमने-सामने हैं। कृपाराम सोलंकी के निधन के बाद उनके साले मांगीलाल भाटी को छह महीने के लिए सभापति बनाया गया था। सभापति बनने के बाद दोनों परिवारों के बीच राजनीतिक मतभेद सामने आए और पिछले चुनाव में भी दोनों परिवार आमने-सामने रहे। इस बार भी दोनों परिवारों के आमने-सामने रहने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि भाटी परिवार के सामने सोलंकी परिवार की महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार जा सकता है। हालांकि अभी किसी भी दल ने टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावित प्रत्याशियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।