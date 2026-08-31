जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए BJP ने की प्रत्याशियों की घोषणा, यहां देखें ‘संभावित’ लिस्ट

वार्ड 12 राजेंद्र करोड़ीया पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार

वार्ड 17 सुमेर सिंह जोधा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी

वार्ड 21 अजय चौहान संगठन के स्थानीय उम्मीदवार

वार्ड 22 वीरेंद्र सिंह शेखावत स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 38 गणेश नारायण जाट स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 39 भंवर लील स्थानीय वार्ड प्रत्याशी

वार्ड 41 दयाल सिंह भाकर पार्टी के घोषित उम्मीदवार

वार्ड 42 अशोक रावतानी स्थानीय भाजपा उम्मीदवार

वार्ड 43 शैलेंद्र भार्गव पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी

वार्ड 44 नवीन भंडारी संगठन के स्थानीय उम्मीदवार

वार्ड 45 जसवंत बैरवा स्थानीय वार्ड प्रत्याशी

वार्ड 46 शिवकांता पांडे भाजपा नेता मनोज पांडे की पत्नी

वार्ड 47 दीपा नाथावत स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 48 सिद्धार्थ तोंदवाल पार्टी के घोषित उम्मीदवार

वार्ड 49 मुकेश शर्मा (काका) स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 50 प्रहलाद चावला पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार

वार्ड 51 महेंद्र छीपा स्थानीय संगठनात्मक प्रत्याशी

वार्ड 52 पूरण माली स्थानीय वार्ड प्रत्याशी

वार्ड 54 कमल किशोर शर्मा स्थानीय भाजपा उम्मीदवार

वार्ड 56 रेखा सैनी पार्टी के घोषित उम्मीदवार

वार्ड 57 गिर्राज शर्मा मदाऊ स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 58 सरोज वर्मा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी

वार्ड 88 धीरज पांड्य पार्टी के घोषित प्रत्याशी

वार्ड 89 भवानी सिंह राजावत प्रमुख स्थानीय चेहरा

वार्ड 91 विनोद यादव स्थानीय वार्ड प्रत्याशी

वार्ड 97 शशि प्रकाश शर्मा पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार

वार्ड 99 सरोज कंवर पूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री रणजीत सोडाला की पत्नी

वार्ड 104 ज्ञानचन्द्र खंडेलवाल पार्टी के घोषित प्रत्याशी

वार्ड 105 राजवीर स्थानीय भाजपा उम्मीदवार

वार्ड 106 चंद्रप्रकाश नामा संगठन के स्थानीय प्रत्याशी

वार्ड 107 अनुराधा माहेश्वरी प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा

वार्ड 110 ज्योति खंडेलवाल जयपुर की पूर्व मेयर एवं पूर्व कांग्रेस सांसद प्रत्याशी

वार्ड 112 सुनील कोठारी स्थानीय भाजपा प्रत्याशी

वार्ड 118 विकास कोठारी स्थानीय संगठनात्मक प्रत्याशी

वार्ड 120 श्याम सैनी स्थानीय भाजपा उम्मीदवार

वार्ड 121 नीरज अग्रवाल वर्तमान पार्षद (कांग्रेस से भाजपा में आए)

वार्ड 122 घनश्याम चंदलानी आदर्श नगर क्षेत्र प्रत्याशी

वार्ड 123 पूनम मेहता पत्नी आशीष मेहता