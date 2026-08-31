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जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए BJP ने की प्रत्याशियों की घोषणा, यहां देखें ‘संभावित’ लिस्ट

जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आखिरी दिन लंबी माथापच्ची के बाद नाम तय हुए। देखें वार्ड अनुसार उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 31, 2026

rajasthan bjp

Rajasthan BJP President Madan Rathore - File PIC

राजस्थान में जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। शहर के 150 से अधिक वार्डों में टिकट पाने की होड़ और आंतरिक बगावत की आशंका के चलते भाजपा संगठन के सामने कड़ी चुनौती खड़ी थी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और जयपुर के वरिष्ठ प्रभारियों की मौजूदगी में देर रात तक बैठकों का दौर चला। लंबी मंत्रणा और राजनीतिक समीकरणों को साधने के बाद नामांकन के अंतिम समय में उम्मीदवारों को पार्टी के अधिकृत सिंबल और सूची सौंपी गई।

इस सूची में पार्टी ने पुराने समर्पित नेताओं, महिला मोर्चा की पदाधिकारियों के साथ-साथ हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व पार्षदों पर भी दांव लगाया है।

पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को टिकट!

जयपुर की पूर्व महापौर (मेयर) और पूर्व कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल के राजनीतिक सफर में एक बेहद दिलचस्प मोड़ आया है। कांग्रेस में रहते हुए एक समय जयपुर की पहली महिला महापौर बनने वाली और लोकसभा चुनाव लड़ने वाली ज्योति खंडेलवाल को अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 में केवल एक वार्ड पार्षद का टिकट थमाया है।

उल्लेखनीय है कि ज्योति खंडेलवाल ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। कभी पूरे शहर की कमान संभालने वाली नेता को अब वार्ड स्तर पर उतारने के भाजपा के इस फैसले ने स्थानीय राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा छेड़ दी है।

पार्षद से पार्षद तक का यह राजनीतिक चक्र ज्योति खंडेलवाल के करियर की एक अनोखी कहानी बयां करता है। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी एक मामूली वार्ड पार्षद के रूप में ही की थी, जिसके बाद वे मेयर के पद और बाद में जयपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनने की ऊंचाइयों तक पहुंचीं। अब भाजपा में शामिल होने के बाद, वे अपनी नई पारी का आगाज एक बार फिर से पार्षद के चुनाव के साथ ही करने जा रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने उन्हें जमीनी स्तर से संगठन में अपनी पैठ साबित करने की चुनौती दी है, जबकि ज्योति खंडेलवाल के समर्थक इसे पार्टी की सेवा में समर्पित एक नए पड़ाव के रूप में देख रहे हैं।

भाजपा प्रत्याशियों की वार्ड-वार 'संभावित' सूची (प्रारंभिक सूचना के आधार पर)

वार्ड संख्याभाजपा प्रत्याशी का नामपृष्ठभूमि / विशेष विवरण
वार्ड 12राजेंद्र करोड़ीयापार्टी के अधिकृत उम्मीदवार
वार्ड 17सुमेर सिंह जोधाभाजपा के अधिकृत प्रत्याशी
वार्ड 21अजय चौहानसंगठन के स्थानीय उम्मीदवार
वार्ड 22वीरेंद्र सिंह शेखावतस्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 38गणेश नारायण जाटस्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 39भंवर लीलस्थानीय वार्ड प्रत्याशी
वार्ड 41दयाल सिंह भाकरपार्टी के घोषित उम्मीदवार
वार्ड 42अशोक रावतानीस्थानीय भाजपा उम्मीदवार
वार्ड 43शैलेंद्र भार्गवपार्टी के अधिकृत प्रत्याशी
वार्ड 44नवीन भंडारीसंगठन के स्थानीय उम्मीदवार
वार्ड 45जसवंत बैरवास्थानीय वार्ड प्रत्याशी
वार्ड 46शिवकांता पांडेभाजपा नेता मनोज पांडे की पत्नी
वार्ड 47दीपा नाथावतस्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 48सिद्धार्थ तोंदवालपार्टी के घोषित उम्मीदवार
वार्ड 49मुकेश शर्मा (काका)स्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 50प्रहलाद चावलापार्टी के अधिकृत उम्मीदवार
वार्ड 51महेंद्र छीपास्थानीय संगठनात्मक प्रत्याशी
वार्ड 52पूरण मालीस्थानीय वार्ड प्रत्याशी
वार्ड 54कमल किशोर शर्मास्थानीय भाजपा उम्मीदवार
वार्ड 56रेखा सैनीपार्टी के घोषित उम्मीदवार
वार्ड 57गिर्राज शर्मा मदाऊस्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 58सरोज वर्मापार्टी के अधिकृत प्रत्याशी
वार्ड 88धीरज पांड्यपार्टी के घोषित प्रत्याशी
वार्ड 89भवानी सिंह राजावतप्रमुख स्थानीय चेहरा
वार्ड 91विनोद यादवस्थानीय वार्ड प्रत्याशी
वार्ड 97शशि प्रकाश शर्मापार्टी के अधिकृत उम्मीदवार
वार्ड 99सरोज कंवरपूर्व भाजपा प्रदेश मंत्री रणजीत सोडाला की पत्नी
वार्ड 104ज्ञानचन्द्र खंडेलवालपार्टी के घोषित प्रत्याशी
वार्ड 105राजवीरस्थानीय भाजपा उम्मीदवार
वार्ड 106चंद्रप्रकाश नामासंगठन के स्थानीय प्रत्याशी
वार्ड 107अनुराधा माहेश्वरीप्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा
वार्ड 110ज्योति खंडेलवालजयपुर की पूर्व मेयर एवं पूर्व कांग्रेस सांसद प्रत्याशी
वार्ड 112सुनील कोठारीस्थानीय भाजपा प्रत्याशी
वार्ड 118विकास कोठारीस्थानीय संगठनात्मक प्रत्याशी
वार्ड 120श्याम सैनीस्थानीय भाजपा उम्मीदवार
वार्ड 121नीरज अग्रवालवर्तमान पार्षद (कांग्रेस से भाजपा में आए)
वार्ड 122घनश्याम चंदलानीआदर्श नगर क्षेत्र प्रत्याशी
वार्ड 123पूनम मेहतापत्नी आशीष मेहता
वार्ड 127आलोक बालाहेडीपार्टी के घोषित उम्मीदवार

प्रमुख वार्डों में किसे मिला मौका?

भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र और जयपुर के अन्य प्रमुख हिस्सों में प्रत्याशियों के नाम ध्यान खींचते हैं। वार्ड 121 से नीरज अग्रवाल को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है; वे पहले भी पार्षद रह चुके हैं और हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे।

इसके अलावा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी को वार्ड 107 से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं, भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रणजीत सोडाला की पत्नी सरोज कंवर को वार्ड 99 से टिकट देकर पार्टी ने पारिवारिक प्रभाव को भी साधने का प्रयास किया है।

नामांकन के आखिरी दिन तक खींचतान

जयपुर नगर निगम के वार्डों में टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा के भीतर जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। कई वार्डों में एक ही सीट पर 10 से 15 मजबूत दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे।

पार्टी नेतृत्व का मुख्य ध्यान इस बात पर था कि टिकट कटने की स्थिति में कोई भी दावेदार निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल न करे या किसी अन्य दल में शामिल होकर बगावत न करे। इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों की सूची सार्वजनिक करने के बजाय सीधे चयनित उम्मीदवारों को फॉर्म-बी और सिंबल सौंपे गए ताकि नामांकन की समय सीमा खत्म होने तक बगावत के असर को कम से कम किया जा सके।

अब नामांकन वापसी और प्रचार पर रहेगा फोकस

नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही भाजपा संगठन की चुनावी टीम अब असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने के काम में जुट गई है। पार्टी की प्राथमिकता है कि 2 सितंबर 2026 तक नाम वापसी की समय सीमा के भीतर सभी बागी उम्मीदवारों के पर्चे वापस करवाए जाएं, ताकि चुनाव में मतों का विभाजन रोका जा सके।

आधिकारिक चुनाव पोर्टल और दिशा-निर्देश

जयपुर नगर निगम चुनाव 2026 की अधिकृत प्रत्याशी सूचियों, चुनाव तिथियों और वार्ड वार मतदाता सूचियों के लिए राजस्थान सरकार के अधिकृत पोर्टल्स का अवलोकन किया जा सकता है

चुनाव संबंधी गाइडलाइंस के लिए State Election Commission Rajasthan Portal पर विजिट करें।

राज्य सरकार की आधिकारिक घोषणाओं के लिए Chief Electoral Officer Rajasthan का अवलोकन करें।

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Updated on:

31 Aug 2026 09:50 am

Published on:

31 Aug 2026 09:37 am

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