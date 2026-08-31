जयपुर नगर निगम चुनाव: भाजपा-कांग्रेस ने खोले पत्ते, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर,जानें आपके वार्ड से कौन आमने-सामने

कांग्रेस-भाजपा (फाइल फोटो: पत्रिका)
Jaipur Nagar Nigam Election Candidates List: जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दोनों प्रमुख दलों ने कई अहम वार्डों में चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है, जिससे चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। भाजपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ओएसडी आनंद शर्मा की पत्नी प्रतिभा शर्मा को वार्ड नंबर 87 से प्रत्याशी बनाया है। इस वार्ड में कांग्रेस ने उनके मुकाबले अर्चना शर्मा को टिकट दिया है।
वहीं, भाजपा ने पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को वार्ड नंबर 110 से मैदान में उतारा है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता मेथी से होगा। जयपुर की निवर्तमान मेयर कुसुम यादव के स्थान पर भाजपा ने पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील कोठारी को वार्ड नंबर 112 से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ आशीष शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है।
इसके अलावा वार्ड नंबर 67 में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। भाजपा ने यहां अरुण शर्मा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने योगिता शर्मा को मैदान में उतारा है।
1-------- नवरतन शर्मा -------- श्रवण बोहरा
2----- मनीराज सिंह -------- हनुमान प्रसाद सैनी
3 ---- छगन कुलदीप -------- भवानी शंकर शर्मा
4-------- कविता अजमेरा --------पिंकी देवी शर्मा
5-------- सुमित शर्मा --------नरेंद्र सिंह शेखावत
6-------- मधुबाला शर्मा --------स्नेहलता साबू
7 -------- पूनम तिवारी -------- पूजा
8-------- रुचिका सोनी --------सुमन अग्रवाल
9 -------- कैलाशी देवी -------- मंजू राधेश्याम अग्रवाल
10-------- वंदना जाखड़ --------पलक यादव
11-------- प्रेम सिंह -------- शैलेंद्र शर्मा
12-------- पंकज सैनी -------- राजेंद्र सैनी
13-------- धनराज सिनोदिया -------- दीपक शर्मा (खांडल)
14-------- हाकिम सिंह -------- दिग्विजय सिंह
15-------- बद्री कुमावत --------विक्रम सिंह रूण्डल
16-------- राजेश अत्री -------- महेश कुमार संघी
17-------- भूपेंद्र सिंह -------- सुमेर सिंह जोधा
18-------- वंदिता शर्मा --------नीरज कुमावत
19-------- फारुख खान -------- शाहनवाज अंसारी
20-------- मोनिका सैनी -------- डॉ. उदिता सिंह चौहान
21-------- राकेश लाटा -------- अजय सिंह चौहान
22-------- करणवीर सिंह शेखावत -------- वीरेंद्र सिंह
23-------- अजीत सिंह --------विकास बारेठ
24-------- सुरेंद्र कुमार शर्मा --------आनंद खेड़ी
25-------- रेखा देवी सैनी --------चंचल कंवर
26-------- अनिता --------श्रवणी देवी
27-------- कालूराम यादव --------शंकर लाल यादव
28-------- रविंद्र सिंह शेखावत --------शक्ति सिंह मानपुरा
29-------- सत्यनारायण शर्मा --------महादेव बागड़ा
30 -------- रवीण --------युवराज सिंह राठौड़
31-------- जय कुमार जैन --------विजय अग्रवाल (सीए)
32-------- सीमा शर्मा --------श्वेता सुरोलिया
33-------- प्रियंका यादव --------सीमा यादव
34-------- सुरेश --------पियूष किराडू
35-------- अनिल --------विमल कटियार
36-------- रतन चोपड़ा --------गजेंद्र सिंह शेखावत
37-------- देवीलाल कसोटिया --------कमल किशोर काला
38 --------रामसिंह चौधरी -------- गणेश नारायण जाट
39--------अजय सैनी -------- भंवर लाल लील
40--------मनीष शर्मा --------नीरज कुमार गर्ग
41--------पंकज वर्मा -------- दया सिंह धाकड़
42--------चंद्रवीर सिंह --------अशोक रावतानी
43--------आशीष शर्मा -------- शैलेंद्र भार्गव
44--------विनय प्रताप भोपर --------नवीन भंडारी
45--------सुभाष नोनीवाल --------जसवंत बैरवा
46 -------- हर्षिता जैन -------- शिवकांता पांडे
47 --------दामोदर मीणा -------- दीपा नाथावत
48--------बाबूलाल सैनी -------- सिद्धार्थ तोंदवाल
49--------धरमसिंह सिंघानिया -------- मुकेश शर्मा (काका)
50--------निर्मला बैरवा --------प्रहलाद चावला
51--------मनमोहन गुर्जर --------महेंद्र कुमार छीपा
52--------हनुमान सैनी --------पूरण चंद माली
53--------राजीव चौधरी -------- सतीश कुमार
54--------प्रियंका वैद -------- कमल किशोर शर्मा
55 --------संजय बड़ोदिया -------- रिंकूम उमरवाल
56 -------- शारदा चौधरी -------- रेखा सैनी
57 --------शंकर अकड़ -------- गिर्राज शर्मा
58-------- रामप्यारी देवी --------सरोज वर्मा
59--------दुर्गा देवी -------- बबली वर्मा
60--------रामफूल मीणा -------- गिरिराज प्रसाद मीणा
61 --------सुरेश मीणा -------- रामलाल मीणा
62--------हजारी लाल शर्मा -------- रामावतार शर्मा
63 -------- प्रभुलाल बैरवा -------- अजय टेपण
64 -------- कैलाश मीणा -------- सुरेश मीणा
65--------मुकेश कुमार -------- मुकेश कुमार राणा
66 --------महेश कराडिया -------- नारायण लाल नैनावत
67--------योगिता शर्मा -------- अरुण शर्मा
68 -------- गीता मीणा --------
69-------- बीना देवी -------- पूनम चोयल
70--------उर्मिला शर्मा -------- सुशीला देवी
71--------फैज हसन -------- निशा गौड़
72--------सुमन रमेश भाटी --------गट्टू
73--------चिराग मिश्रा --------जयश्री गर्ग
74--------विचार व्यास --------रामपाल जैन (अग्रवाल)
75--------सुनिता आडवाणी --------पूजा सन्मुखानी
76--------प्रदीप जैन --------पुनीत कर्णावट
77--------किरण शर्मा --------प्रेम कुमार जैन (क्षेत्रपाल)
78--------अभिषेक सैनी--------श्याम सुंदर शर्मा
79--------प्रवीण बैरवा--------
80--------हीना वाधवानी--------दलजीत कौर
81--------राहुल तंवर--------ब्रह्म कुमार सैनी
82--------महेश यादव--------ममता यादव
83--------सी. पी. कुमावत--------नटवर लाल कुमावत
84--------भारत मेघवाल--------हेमराज खींची
85--------महेन्द्र पाल हिंगोनिया--------
86--------तारा बेनीवाल--------उषा टाटीवाल
87--------अर्चना शर्मा--------प्रतिभा शर्मा
88--------श्रुति भारद्वाज--------शशि कुमारी मिश्रा
89--------प्रकाश बागड़ा--------भवानी सिंह राजावत
90--------ममता जांगिड़--------सरोज कंवर
91--------सीताराम मेहरा--------विनोद यादव
92-------- ऊषा देवी--------शीला शर्मा
93--------जितेन्द्र शर्मा--------मुकेश जैमन
94--------संतोष सूद--------सुनीता मेहरा
95--------मानवेन्द्र सिंह--------अमित चोपड़ा
96--------वसीम चौहान--------अमित सारवान
97--------महेन्द्र प्रागपुरा--------शशि प्रकाश शर्मा
98--------राजकुमार बागड़ा--------सुभाष सिंघी
99--------सत्येन्द्र राठौड़--------मनीष पारीक
100--------विनीता कुलवाल--------कविता शर्मा
101--------दुरगेश शर्मा--------रवि शंकर शर्मा
102--------शीला गुर्जर--------
103--------मोहम्मद हनीफ--------मनोज चावरिया
104--------अब्दुल लतीफ कुरैशी--------ज्ञानचंद खंडेलवाल
105--------महेश तांबोली--------राजवीर सिंह गोडीवाल
106--------जुगल गुर्जर--------चंद्रप्रकाश नामा
107--------खुशबू शर्मा--------अनुराधा माहेश्वरी
108--------मेहरुनिषा--------मीनाक्षी पारीक
109--------मोहम्मद अय्यूब--------जाकिर खान कायमखानी
110--------सुनिता मेथी--------ज्योति खंडेलवाल
111--------ज्वाला प्रसाद तिवाड़ी-------संजय जायसवाल
112--------आशिष शर्मा--------सुनील कोठारी
113--------गजनफर अली--------फरीदुद्दीन (जैकी)
114--------मोहम्मद जकरिया--------नवीन शर्मा
115--------सुरेश बीवाल--------सूरज घोडीवाल
116--------संजीदा / उमरदराज--------लक्ष्मी देवी कोली
117--------संजीदा / गुलाम मुस्तफा--------शबाव जहां
118--------सुनिता मावर--------विकास कोठारी
119--------इरफान कुरैशी--------यश राणावत
120--------शीला सैनी--------श्याम सुंदर सैनी
121--------मुकेश विजय--------नीरज अग्रवाल
122--------राजकुमार सांगतानी--------घनश्याम चंदलानी
123--------अंजू------------------------पूनम मेहता
124--------कांता / गिरिराज--------मनभरी देवी
125--------मंजू बानो--------लक्ष्मी देवी उज्जैनिया
126--------सोफिया बानो--------रीमा उमरवाल
127--------बादल शर्मा----------------आलोक खंडेलवाल
128--------मोहम्मद सोहेल मंसूरी-------माजिद पठान
129--------महेश कुमार सामरिया--------निखिल बसवाल
130--------आदित्य कौशिक--------सूरज कुमार शर्मा
131--------पुष्पेन्द्र मीणा--------कैलाश चंद्र मीणा
132--------दशरथ अटल--------
133--------गुड्डी देवी--------सीमा पारीक
134--------यशपाल गुर्जर--------प्रकाश सैनी
135--------रवि कुमार शर्मा--------विमल कुमार अग्रवाल
136--------शबनम----------------मिजाना मिर्जा
137--------सलमान मंसूरी--------रहीस मंसूरी
138--------दीपिका शर्मा--------ममता
139--------गीतांजलि सैनी--------रेणु खंडेलवाल
140--------आशिष जोशी--------रामकिशन शर्मा
141--------ऊषा बच्छानी--------सतीश कुमार शर्मा (एडवोकेट)
142--------मीना डांडोरिया--------मंजू महावर
143--------नवाब चिरानिया--------निधि सैन
144--------उत्तम कुमावत--------आशीष साहू
145--------अर्चन चतुर्वेदी--------वंदना जोशी
146--------अफरोज----------------अफसाना
147--------रशीद अली--------राजवीर सिंह
148--------आशा सैनी--------मीनू सैनी
149--------अंजली ब्रह्मभट्ट--------सीनू पारीक
150--------हीरा देवी--------शालू मीणा
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