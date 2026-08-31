राजस्थान में टिकट को लेकर मचा बवाल: फूट-फूट कर रोईं BJP नेत्री, बोलीं- जी-हजूरी करने वालों को मिला टिकट

जयपुर। राजस्थान के 309 निकायों में चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकते थे। नामांकन के आखिरी दिन टिकट को लेकर कई जगह नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। जयपुर में बीजेपी से टिकट की दावेदार अंजलि गौतम रोने लगीं, तो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष सुनील शर्मा का पुतला फूंका गया। वहीं अलवर में बीजेपी के दो मंडल अध्यक्षों ने टिकट वितरण से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया।