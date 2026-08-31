कांग्रेस से जयपुर मेयर रहीं ज्योति खंडेलवाल क्या अब BJP से होंगी मेयर दावेदार? समझें पूरा सियासी गणित  

राजस्थान की राजधानी जयपुर के नगर निगम चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है, वह है पूर्व महापौर और पूर्व सांसद प्रत्याशी डॉ. ज्योति खंडेलवाल। कभी पूरे जयपुर शहर की कमान संभालने वाली और कांग्रेस के टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुकीं कद्दावर नेता ज्योति खंडेलवाल को भाजपा ने किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 110 से वार्ड पार्षद का प्रत्याशी घोषित किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से ठीक पहले अक्टूबर 2023 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुईं ज्योति खंडेलवाल के लिए यह फैसला कई मायनों में अप्रत्याशित माना जा रहा है। हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने यह दांव बिना किसी ठोस रणनीति के नहीं खेला है, बल्कि इसके पीछे जयपुर नगर निगम के आगामी बोर्ड में मेयर पद की कुर्सी पर नजरें टिकाना है।