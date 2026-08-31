राजस्थान में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, हिमांशु भाऊ गैंग के वांटेड शार्प शूटर्स समेत 4 बदमाश अरेस्ट

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर-इंटेलिजेंस टीम ने राजस्थान के कोटा में एक बड़ा गुप्त ऑपरेशन चलाया। विदेश में बैठकर रंगदारी और हत्या का नेटवर्क चला रहे कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोटा स्थित एक गुप्त ठिकाने से गैंग के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 इनामी शार्पशूटर रमन उर्फ फौजी (19) और करण (22) शामिल हैं, जबकि 2 सगे भाई शेखर तिवारी और विनोद तिवारी उन्हें राजस्थान में सेफ हाउस और मनी ट्रेल की सुविधा दे रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर ले लिया है, जिससे अब राजस्थान में पनप रहे नेटवर्क के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।