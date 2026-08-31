पोल अकाउंट: बदहाल पार्क, सिकुड़ते मैदान

जमीन महंगी हुई तो खुली जगह सबसे आसान निशाना बन गई। कहीं मैदान पार्किंग में बदल गए, कहीं निर्माण की भेंट चढ़े। जो पार्क बचे, उनमें भी रखरखाव का संकट है—टूटे झूले, सूखी घास, उखड़े ट्रैक, खराब रोशनी और असुरक्षित कोने। कई जगह पार्क का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन उसकी देखभाल जैसे उसी दिन खत्म हो गई। यहीं स्‍थानीय निकायों की भूमिका अहम हो जाती है। चुनौती सिर्फ नए पार्क और मैदान बनाने की नहीं, मौजूदा खुली जगहों को बचाने और उन्हें उपयोगी बनाए रखने की भी है। हर वार्ड में ऐसा पार्क हो जहां बुजुर्ग सुबह की सैर कर सकें, महिलाएं सुरक्षित माहौल में कुछ पल बैठ सकें और बच्चे खेल सकें। बच्चों और युवाओं के लिए पर्याप्त खेल मैदान हों। और सबसे जरूरी…इन जगहों के रखरखाव की जिम्मेदारी और उसका बजट स्पष्ट हो।