कांग्रेस में टिकट वितरण पर ‘बवाल’, जयपुर जिलाध्यक्ष के घर को कार्यकर्ताओं ने घेरा, जमकर विरोध-प्रदर्शन

महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजूलता मीणा ने कहा कि वह जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा ब्लॉक स्थित वार्ड नंबर 64 से कांग्रेस टिकट की दावेदार हैं। यह वार्ड एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और वह इसी क्षेत्र की स्थानीय निवासी व मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष होने के नाते वह लगातार पार्टी के लिए काम कर रही हैं और जमीनी स्तर पर महिलाओं की आवाज उठाती रही हैं। मीणा ने पार्टी के नियमों और महिला कांग्रेस कोटे को ध्यान में रखते हुए उन्हें टिकट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर पार्टी के मंच तक कांग्रेस की आवाज को मजबूती से उठाया है, इसलिए अब उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए।